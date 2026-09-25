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Общество

От символики хлеба до храмовой флористики: программа фестиваля «Архондарик» в Печорах

Насыщенная лекционная программа и творческие мастер-классы ждут гостей фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Вход на все мероприятия свободный, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение из канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере MAX

В программе – лекции от священнослужителей:

  • «Хлеб земной и хлеб небесный» – о глубоком символизме хлеба в духовной и повседневной жизни, о труде и благодарности, о том, как простая пища становится частью традиции;
  • «Бог и человек: движение навстречу» – разговор о внутреннем пути, о поиске опоры и смысла, о тихом диалоге, который каждый ведёт в своём сердце;
  • «Церковное облачение священника» – слушатели смогут узнать о значении и истории богослужебных одежд, о символике цветов и форм, о том, какой смысл заложен в каждой детали облачения.

А ещё гостей ждут уже полюбившиеся творческие занятия: флористические мастер‑классы и лекции о сервировке, о монастырских садах и храмовой флористике – с возможностью создать своими руками уютный осенний декор и забрать его с собой.

Время проведения лекций указано на изображении. Печоры, площадь Победы, фестиваль монастырской кухни «Архондарик».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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