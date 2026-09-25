Традиционные казачьи соревнования «Атаманский клинок» пройдут в Псковском районе

19:59, 25 сентября 2026, ПАИ

Традиционные межрегиональные соревнования по рубке шашкой среди мужчин и женщин «Атаманский клинок» и состязание во фланкировке состоятся в деревне Ершово Псковского района (улица Разговоровская, 14) 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в «Псковской казачьей линии».

В мероприятии примут участие представители Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Новгорода, Рославля, Орла и Пскова. Общее количество участников соревнований по рубке, фланкировке и детских состязаний составит 50–60 человек.

Программа дня:

в 11:00 – начало регистрации спортсменов;

в 11:30 – построение, торжественная часть, молитва, проверка оружия;

в 12:00 – начало соревнований по рубке шашкой;

в 14:00 – начало состязания во фланкировке шашкой;

в 15:30 – подведение итогов, награждение победителей;

в 16:00 – праздничный пир.

Судейскую бригаду в соревнованиях по фланкировке возглавят Ольга Корогодская, Ольга Цепляева и Лариса Клеймёнова. Призом для каждого победителя соревнований станет шашка.

В перерывах между состязаниями выступит вокальная группа «Псковской казачьей линии» с песнями на стихи псковской поэтессы Ольги Гайдамакиной.

Параллельно с основными соревнованиями пройдут детские состязания в метании ножа и стрельбе из пневматического пистолета.