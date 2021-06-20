Михаил Ведерников: В Самолве ребят ждёт яркое и незабываемое лето

16:00, 20 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о молодёжном лагере «Самолва», который будет работать этим летом в Гдовском районе. Пост на эту тему глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области всё лето будет работать молодёжный лагерь для волонтёров «Самолва».



Волонтёры будут помогать благоустраивать исторические места региона в деревнях Самолва и Кобылье Городище в Гдовском районе. Вскоре там будет возведён мемориал в честь Александра Невского.

Губернатор отметил, что волонтёры будут заниматься разработкой тематических экскурсий, квестов, созданием выставки, подготовкой к открытию мемориального комплекса.



Добровольцы должны быть старше 18 лет и иметь опыт волонтёрства в сфере культуры.

«Уверен, в Самолве ребят ждёт яркое и незабываемое лето! Записаться можно на сайте dobro.ru», - подытожил глава региона.