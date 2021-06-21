Названы регионы - лидеры по употреблению алкоголя

09:11, 21 июня 2021, ПАИ

В Росалкогольрегулировании назвали регионы — лидеры по употреблению алкоголя. Как сообщает газета «Известия», рейтинг возглавила Москва. Жители столицы за первый квартал 2021-го приобрели 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков (в прошлом году — 6,7 млн).

На втором месте оказалась Московская область с показателем 6 млн (6,35 млн), на третьем — Санкт-Петербург с 3,37 млн декалитров (3,5 млн). Также в десятку регионов, где любят спиртное, вошли Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

Лидером по потреблению водки стала Московская область, а шампанского, вина и коньяка — Москва.

Минимальным спрос на алкоголь фиксируется в Ингушетии. Жители республики за указанный период приобрели 6 тыс. декалитров горячительных напитков. Второе место в списке наименее пьющих субъектов заняла Чечня — 11 тыс. декалитров, а третье — Чукотка — 28,7 тыс. Также в десятку регионов с минимальным потреблением алкоголя вошли Тыва (36,7 тыс.), НАО (37,4 тыс.), Карачаево-Черкесия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.), Северная Осетия — Алания (49 тыс.), Калмыкия (67,2 тыс.) и Еврейская автономная область (86 тыс. декалитров).