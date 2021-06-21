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Происшествия

В Псковской области за минувшие выходные утонули два человека

Два человека утонули в реке Великой в Пскове за выходные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

19 июня около 17:00 в МЧС России поступила заявка на поиски 58-летнего мужчины в районе СНТ «Пристань-2» в Псковском районе.

В 18.45  группой поисково-спасательного отряда Пскова из реки Великой на глубине 2 метров на расстоянии 10 метров от берега обнаружено тело утонувшего мужчины. Спасатели извлекли тело погибшего из водоема и передали сотрудникам правоохранительных органов. 

В тот же день в 19.05 поступила заявка на поиски 38-летнего мужчины, утонувшего в реке Великой вблизи улицы Советской Армии в Пскове. 

В 22.35 группой поисково-спасательного отряда Пскова на глубине 2,5 метра на расстоянии 12 метров от берега обнаружено тело погибшего мужчины, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

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«Псковская сводка» - Выпуск 6

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