В Псковской области за минувшие выходные утонули два человека

09:21, 21 июня 2021, ПАИ

Два человека утонули в реке Великой в Пскове за выходные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

19 июня около 17:00 в МЧС России поступила заявка на поиски 58-летнего мужчины в районе СНТ «Пристань-2» в Псковском районе.

В 18.45 группой поисково-спасательного отряда Пскова из реки Великой на глубине 2 метров на расстоянии 10 метров от берега обнаружено тело утонувшего мужчины. Спасатели извлекли тело погибшего из водоема и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В тот же день в 19.05 поступила заявка на поиски 38-летнего мужчины, утонувшего в реке Великой вблизи улицы Советской Армии в Пскове.

В 22.35 группой поисково-спасательного отряда Пскова на глубине 2,5 метра на расстоянии 12 метров от берега обнаружено тело погибшего мужчины, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.