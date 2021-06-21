Четверых повторно севших за руль нетрезвыми водителей поймала полиция в Псковской области

09:56, 21 июня 2021, ПАИ

В Псковской области полиция задержала четверых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 20 июня ночью в Пскове у дома на улице Н. Васильева полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем иномарки находился 31-летний нетрезвый житель Псковского района.

В этот же день в деревне Вернявино Палкинского района около 12:00 на улице Садовой на скутере ехал 52-летний местный житель, который, как оказалось, тоже был в нетрезвом виде.

18 июня в деревне Верхний Мост Порховского района у дома на улице Дубровского полицейские остановили автомашину ВАЗ-2112, за рулем которой находился 37-летний нетрезвый житель Порховского района.

19 июня в деревне Маево Новосокольнического района на улице Школьной стражи порядка остановили мотоциклиста, им оказался 39-летний местный житель, который был «под градусом».