Водитель автомобиля KIA въехал в «Ниву» при объезде ежа в Невельском районе
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
Иномарка въехала в «Ниву» при объезде ежа на автодороге в Невельском районе, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».
Инцидент произошёл 21 июня на улице Ленкоммуны города Невеля.
Автомобиль KIA объезжал ёжика и въехал в автомобиль «Нива Шевроле».
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, ожидается прибытие эвакуатора.
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