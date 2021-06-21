Михаил Васильев о премии «Мы вместе»: Главное – выявить неравнодушных людей
«Главное – выявить неравнодушных людей и популяризовать активность, чтобы незащищенные слои получили как можно больше благ», - заявил руководитель поддержки добровольчества Михаил Васильев, говоря о международной премии «Мы вместе» на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июня.
По словам Васильева, международная премия, которая была конкурсом «Доброволец России», переквалифицированная в рамках национального образования, помогла 6,5 миллиона человек.
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