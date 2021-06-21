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Происшествия

Псковичку осудили за кражу мужской туалетной воды из магазина

Жительницу Пскова осудили за хищение мужской туалетной воды из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

27 мая прошлого года женщина взяла со стеллажа в торговом зале магазина на улице Коммунальной одну упаковку с мужской туалетной водой Lacoste 100 мл. Украденное она положила в товарную корзину, после чего вытащила из упаковки флакон и спрятала в свой рюкзак. Далее подсудимая прошла через расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар.

Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как у выхода она была остановлена работниками магазина.

Суд признал псковичку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

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