У коронавируса нашли способность изменять клетки крови
COVID-19 оказался способен влиять на клетки крови, сообщают в исследовании, опубликованном в научном издании Biophysical Journal.
Об изменении клеток крови выяснили, проведя исследование при участии медиков Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии.
Ученые провели эксперимент с данными 17 пациентов с различными стадиями коронавируса, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей, они все вошли в контрольную группу. В процессе эксперимента ученые изучили больше четырех миллионов клеток крови и сравнили показатели здоровых людей и заболевших. Выяснилось, что SARS-CO-V2 способен менять структуру клеток крови.
«Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов», — подчеркнули немецкие медики. Описанные изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких, а также влиять на дефицит кислорода.
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