Нацпарк «Себежский» представил интерактивную выставку в Пскове

23:54, 21 мая 2025, ПАИ

Презентация интерактивной выставки «Хранители», организованной национальным парком «Себежский», прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Экспозицию представила директор заповедника Надежда Подоплекина. Выставочные материалы расположены внутри созданных спилов деревьев. Экспонаты руками трогать можно и даже нужно, заверили организаторы. Нажимая на специальные кнопки, можно активировать мультимедийные экскурсии по экологическим тропам, показывающие разнообразие животного и растительного мира, особенности поведения животных и процессы формирования облаков.

С выставкой имели возможность ознакомиться студенты медицинского факультета ПсковГУ.

Выставка будет работать до 25 мая.