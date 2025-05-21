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Общество

Нацпарк «Себежский» представил интерактивную выставку в Пскове

Презентация интерактивной выставки «Хранители», организованной национальным парком «Себежский», прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Экспозицию представила директор заповедника Надежда Подоплекина. Выставочные материалы расположены внутри созданных спилов деревьев. Экспонаты руками трогать можно и даже нужно, заверили организаторы. Нажимая на специальные кнопки, можно активировать мультимедийные экскурсии по экологическим тропам, показывающие разнообразие животного и растительного мира, особенности поведения животных и процессы формирования облаков.

С выставкой имели возможность ознакомиться студенты медицинского факультета ПсковГУ.

Выставка будет работать до 25 мая.

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