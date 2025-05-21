Борис Елкин – о лидерах ТОС: Общими усилиями мы создаём комфортную среду для жизни

23:20, 21 мая 2025, ПАИ

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню территориального общественного самоуправления, наградили лидеров ТОС сегодня, 21 мая. Это те люди, которые формируют облик районов и создают будущее, заявил глава Пскова Борис Елкин.

Среди награждённых – Алла Горшкова из Пскова, председатель псковского ТОС «Майора Доставалова, 1», которая получила из рук губернатора Михаила Ведерникова благодарственное письмо правительства Псковской области.

Отметим, в этом году финансирование в поддержку ТОС достигло рекордного показателя – четверти миллиарда рублей.

«Благодарю всех, кто вкладывает душу в развитие территорий! Общими усилиями мы создаём комфортную среду для жизни», – добавил Борис Елкин.

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».