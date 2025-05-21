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Общество

Руководство Росгвардии проинспектировало подразделения в Великих Луках и Невеле

В рамках осуществления контроля состояния служебной деятельности подчинённых подразделений начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов проинспектировал подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, дислоцированные в Великих Луках и Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Начальник управления проверил материально-техническое оснащение, организацию хранения вооружения и специальных средств, а также провёл рабочие встречи с руководством и личным составом.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением лицензионно-разрешительной работы, а также пути их наиболее эффективного решения.

Кроме того, во время поездки прошли рабочие встречи с главой города Великие Луки Николаем Козловским и главой Невельского муниципального округа Олегом Майоровым.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия управления Росгвардии и органов местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Великих Лук и Невеля.

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