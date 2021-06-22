22 июня В Псковском театре пройдет спектакль «Дни Победы»
22 июня - День памяти и скорби, в Псковском театре драмы покажут спектакль «Дни Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра драмы им. А.С.Пушкина.
«Дни Победы» – документальный секстет о судьбах молодых людей, прошедших Великую Отечественную войну.
В основе спектакля – документальный материал, невымышленные истории участников войны. Невыдуманные монологи о войне артисты произносят, сидя за одним столом со зрителями. От одного слова, сказанного глаза в глаза, пробирает дрожь. Шесть судеб сливаются в одну общую историю.
Спектакль «Дни Победы» состоится 22 июня в 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы, второе здание театра: ул. Пушкина, 13А.
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