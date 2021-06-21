Черви лезут отовсюду: в Пскове спасают обгоревшую на пожаре кошку

17:54, 21 июня 2021, ПАИ

В Пскове спасают обгоревшую на пожаре кошку Ласточку. Как сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте», на лечение ожогов требуются немалые средства.

Кошку поместили в стационар ветклиники - прокапать, обработать гнойные ожоги, очистить от опарышей. «Всё это будет делаться под седацией - кошке очень больно. Черви лезут отовсюду. Запах», - рассказали зоозащитники.

Животное пострадало от пожара, который произошел в гаражах на Советской Армии неделю назад. Кошку ждет долгое и затратное лечение. Номер карты для пожертвований можно найти в группе «Зоозащиты».