«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ухудшение эпидобстановки

20:30, 21 июня 2021, ПАИ

Вышел первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко».

В центре внимания в понедельник, 21 июня, ухудшение эпидобстановки и что оно уже за собой повлекло: от резкой загрузки инфекционки до отмены социального форума «Единой России» в Пскове, который должен был пройти 24 июня.

«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новая программа Псковского агентства информации.

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».