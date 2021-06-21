«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ухудшение эпидобстановки
Вышел первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко».
В центре внимания в понедельник, 21 июня, ухудшение эпидобстановки и что оно уже за собой повлекло: от резкой загрузки инфекционки до отмены социального форума «Единой России» в Пскове, который должен был пройти 24 июня.
«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новая программа Псковского агентства информации.
В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.
Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».
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