Митрополит Тихон рукоположил в сан пресвитера и диакона двух насельников Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

20:07, 21 июня 2021, ПАИ

21 июня 2011 года за Божественной литургией митрополит Тихон рукоположил в сан пресвитера иеродиакона Анатолия (Подоляна), и в сан диакона монаха Илию (Подоляна). Об этом сообщил паблик Псково-Печерского монастыря.



Монахи Илия и Анатолий (Подоляны), отец и сын, стали насельниками Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в 2015 году. Сын, монах Анатолий, был рукоположен в сан диакона в празднование иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», 6 июля 2020 года, в возрасте 30 лет. Отец, монах Илия, на протяжении 6 лет нес различные послушания в обители Пресвятой Богородицы, а в 2019 году поступил на заочный сектор Санкт-Петербургской духовной академии.