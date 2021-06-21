Во французском суде наравне с людьми работает собака

22:44, 21 июня 2021, ПАИ

То, что собак часто используют в полиции для поиска оружия или наркотиков, знают многие. А во Франции с некоторых пор в суде работает черрный лабрадор по кличке Лол. И она не ищет запрещённые предметы - оружие, наркотики или взрывчатку. Собаку приучили успокаивать потерпевших. Об этом пишет «Комсомольская правда». Лол является воспитанницей главного прокурора Фредерика Альмендроса в судебном департаменте Ло на Юго-Западе Франции.



Особенно хорошо собака поддерживает тех, кто получил побои или подвергся сексуальному насилию. Собака просто встаёт, походит к свидетелю и прижимается. Свидетель волей-неволей, начинает поглаживать Лол и успокаивается. Без лишних эмоций проще дать чёткие показания. Лабрадор уже поучаствовала в рассмотрении 80 дел.

Узнав о положительном опыте Альмендроса, французское правосудие планирует завести собак и в других судебных департаментах