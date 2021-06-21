Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Во французском суде наравне с людьми работает собака

Пятилетняя Лол помогает правосудию Франции. Фото GLOBAL LOOK PRESS

То, что собак часто используют в полиции для поиска оружия или наркотиков, знают многие. А во Франции с некоторых пор в суде работает черрный лабрадор по кличке Лол. И она не ищет запрещённые предметы - оружие, наркотики или взрывчатку. Собаку приучили успокаивать потерпевших. Об этом пишет «Комсомольская правда». Лол является воспитанницей главного прокурора Фредерика Альмендроса в судебном департаменте Ло на Юго-Западе Франции.

Особенно хорошо собака поддерживает тех, кто получил побои или подвергся сексуальному насилию. Собака просто встаёт, походит к свидетелю и прижимается. Свидетель волей-неволей, начинает поглаживать Лол и успокаивается. Без лишних эмоций проще дать чёткие показания. Лабрадор уже поучаствовала в рассмотрении 80 дел.
Узнав о положительном опыте Альмендроса, французское правосудие планирует завести собак и в других судебных департаментах

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

21 июня 2021

Во французском суде наравне с людьми работает собака
21 июня 2021

Данию следует наказать: сегодня заключительная игра России в рамках группы на Евро-2020
20 июня 2021

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо

20 июня 2021

Прощание с Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в телецентре «Останкино»
20 июня 2021

Владимир Путин пообещал, что оклад медиков больше не будет зависеть от региона
20 июня 2021

Минтруд допустил отстранение сотрудников от работы без прививки от коронавируса
19 июня 2021

Минтруда рассмотрит возможность декретных выплат для бабушек и дедушек

19 июня 2021

Кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах назвал Владимир Путин

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...