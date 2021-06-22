Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

75 человек за сутки: количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Псковской области снова выросло

О 75 новых случаях заражения коронавирусом в регионе за 21 июня сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В самом Пскове коронавирус выявили у 19 человек. Глава региона подчеркнул, что количество заразившихся снова увеличилось и призвал вакцинироваться. 
39 человек  за последние сутки выздоровели.  С начала пандемии в Псковской области обнаружено 38 903 подтверждённых случая коронавирусной инфекции.

Официальная статистика по коронавирусной инфекции в Псковской области за 21 июня 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

22 июня 2021

О нашем позорном футболе, псковской жаре и «макушке» лета - в свежем выпуске «Хорошего дайджеста»
22 июня 2021

75 человек за сутки: количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Псковской области снова выросло
21 июня 2021

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка православных нательных крестов
21 июня 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ухудшение эпидобстановки
21 июня 2021

Митрополит Тихон рукоположил в сан пресвитера и диакона двух насельников Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
21 июня 2021

Проект «Котлета с пюрешкой» показал рост цен на продукты в Псковской области больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге
21 июня 2021

Центробанк оштрафовал четыре российских банка за нарушения при работе с кредитными историями клиентов
21 июня 2021

В Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...