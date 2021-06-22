75 человек за сутки: количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Псковской области снова выросло

00:02, 22 июня 2021, ПАИ

О 75 новых случаях заражения коронавирусом в регионе за 21 июня сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В самом Пскове коронавирус выявили у 19 человек. Глава региона подчеркнул, что количество заразившихся снова увеличилось и призвал вакцинироваться.

39 человек за последние сутки выздоровели. С начала пандемии в Псковской области обнаружено 38 903 подтверждённых случая коронавирусной инфекции.