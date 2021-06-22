Путешествия в Европу будут недоступны россиянам всё лето — эксперт

08:01, 22 июня 2021, ПАИ

Эксперты уверены, что поездки для российских туристов в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны всё лето. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Он отметил, что с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с рядом стран Европы, но они пока не ждут российских туристов. «В Бельгию, Италию, Ирландию мы поехать не можем, и пока никто из высокопоставленных лиц этих государств не говорил о смягчении условий въезда для россиян. Были лишь заявления министра туризма Италии, которых явно недостаточно», — заявил эксперт.

В настоящее время россияне могут отправиться на Кипр и в Грецию. Для въезда в эти страны нужно предоставить тест ПЦР или сертификат о вакцинации «Спутником V», а также получить визу.

С 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение России с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Кроме того, с 22 июня откроются перелёты в Турцию.