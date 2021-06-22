Палкинская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже электроудочек

09:28, 22 июня 2021, ПАИ

Прокуратура Палкинского района потребовала заблокировать сайт, где предлагалось приобрести приборы для осуществления вылова водных биологических ресурсов с применением электротока, сообщили в районной прокуратуре.

Доступ к сайту был свободный для всех лиц. Согласно действующему законодательству, действует запрет на осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием электроловильных систем.

В целях недопущения нарушения требований закона заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.