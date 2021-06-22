Экскурсия в красную зону инфекционки отрезвит антипрививочников — Михаил Ведерников

15:45, 22 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня отметил, что есть желание организовать экскурсии в красную зону инфекционки для противников вакцинации, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Чтобы они [противники вакцинации. - ПАИ] своими глазами увидели ход течения коронавирусной пневмонии, - отметил глава региона. - Такое мероприятие многих бы моментально отрезвило».

Губернатор добавил, что такой опции быть не может, но «живой опыт тех, кто прошёл через коронавирус в его самой опасной форме, должен быть доступен каждому», - заключил Михаил Ведерников.