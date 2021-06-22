Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Псковском районе
Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло в двух километрах от деревни Тямша Псковского района.
41-летняя водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справилась с управлением. В результате чего автомашина вылетела в кювет.
В результате аварии пострадала женщина - водитель автомобиля.
Медики оказывают помощь пострадавшей. Решается вопрос о госпитализации.
В ходе освидетельствования у водителя автомобиля установлено наличие алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС.
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