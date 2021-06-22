Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Псковском районе

15:15, 22 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















ДТП произошло в двух километрах от деревни Тямша Псковского района.

41-летняя водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справилась с управлением. В результате чего автомашина вылетела в кювет.

В результате аварии пострадала женщина - водитель автомобиля.

Медики оказывают помощь пострадавшей. Решается вопрос о госпитализации.

В ходе освидетельствования у водителя автомобиля установлено наличие алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС.