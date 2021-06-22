«Главная тема с Надеждой Назаренко»: вакцинация и помощь согражданам

20:02, 22 июня 2021, ПАИ

В центре внимания во вторник, 22 июня, вновь ситуация с коронавирусом. Уровень вакцинации от COVID-19 в регионе пока лишь 13,5%. Инфекционная больница загружена, много тяжелобольных пациенов. В Псковской области не исключают обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Ещё один важный момент. Приграничные лечебные учреждения Псковской области готовы вакцинировать граждан России, которые проживают в Латвии и Эстонии и хотели бы привиться российской вакциной.

«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новая программа Псковского агентства информации.

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».