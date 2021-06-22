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Общество

Новые ограничительные меры по коронавирусу ввёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Ограничения продлили в Псковской области до 31 июля. Фото oblgazeta.ru

Новые ограничительные противовирусные мероприятия в Псковской области закреплены указом губернатора об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной администрации.

В настоящее время действие ограничительных требований и рекомендаций продлевается по 31 июля текущего года.

Ряд новых ограничительных мероприятий, в первую очередь, коснулся тех категорий граждан, кто не имеет необходимой иммунной защиты. Согласно Указу, у заселяемого в пансионат, санаторий, гостиницу, дом отдыха, турбазу должен быть один из трех документов: документ о вакцинации либо тест ПЦР (выданный не ранее 3 дней до заезда), либо тест на антитела (отобранный не ранее 30 дней до заселения). Ограничение начинает действовать с 27 июня.

С 27 июня командирование за пределы области должно осуществляться работодателями при условии наличия у командируемого специалиста документа о вакцинации или теста на антитела, выданного не ранее чем за 30 дней до дня отъезда. Если у работника нет ни одного из указанных документов, то в течение трех календарных дней со дня его приезда необходимо обеспечить сдачу ПЦР-теста.

Кроме того, документ о вакцинации либо тест ПЦР, либо тест на антитела должен быть у каждого участника разрешенного массового мероприятия, проводимого органами власти и местного самоуправления, частными организациями, гражданами. Речь идет и о тех, которые проходят на открытом воздухе и в помещениях. Отметим, что данное требование не распространяется на религиозные мероприятия, концерты, спектакли, кинопоказы, а также мероприятия с количеством участников до 30 человек.

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