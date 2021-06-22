Губернатор Псковской области проконтролировал направления обеспечения правопорядка в Псковской области

22:46, 22 июня 2021, ПАИ

Обеспечение правопорядка в Псковской области рассмотрел губернатор Михаил Ведерников на сегодняшнем заседании в областной администрации, об этом сообщает её пресс-служба. На заседание были приглашены председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти, силовых структур.



Открывая собрание губернатор поблагодарил всех присутствующих за активную и эффективную работу в преддверии, а также во время майских праздников. «Все мероприятия, которые у нас планировались, прошли без нарушений, происшествий, сотрудники каждого ведомства серьезно и профессионально отнеслись к своим задачам. Попрошу, чтобы благодарность была передана личному составу», — подчеркнул глава региона.



В рамках мероприятия были заслушаны доклады представителей УМВД России по Псковской области и регионального линейного отдела МВД России на транспорте, которые касались состояния работы по обеспечению правопорядка. Глава региона поручил на муниципальном уровне проанализировать и повысить эффективность мероприятий в сфере противодействия преступности и профилактики правонарушений.

По итогам анализа определены и ключевые направления в сфере обеспечения правопорядка на ближайшую перспективу и второе полугодие текущего года. Так, повышенное внимание будет уделено безопасности детей во время летней оздоровительный кампании. Продолжатся мероприятия, направленные на профилактику преступности несовершеннолетних и работу с детьми из групп риска, обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение незаконного оборота наркотиков и регулирование рынка алкогольной продукции, профилактику рецидивной преступности.



О дополнительных мерах в миграционной сфере в условиях распространения COVID-19 рассказали представители пограничного управления ФСБ России по Псковской области, управления по вопросам миграции регионального УМВД России. Специалисты отметили, что складывающаяся ситуация прогнозируемая и контролируемая. Михаил Ведерников в свою очередь рекомендовал силовым структурам активизировать межведомственное взаимодействие и разъяснительную работу для пресечения организованной незаконной миграции, усилить контроль над законностью пребывания иностранцев на территории региона после снятия ограничительных мер, обеспечить соблюдение законодательства при привлечении иностранной рабочей силы.

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