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Молодые псковичи выложили в День памяти и скорби картину из свечей

Огненная картина заиграла когда все свечи оказались зажжены. Фото скрин видео

«Огненная картина» в честь начала Великой Отечественной войны зажглась сегодня во Пскове. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, затронувшая каждую семью нашей страны, унесшая жизни сотен миллионов человек по всему миру. Более пяти тысяч свечей зажгли участники акции сегодня вечером, как напоминание всем о том, кому мы обязаны жизнью, свободой и счастьем на земле.

Свечи составили трепещущую на ветру «огненную картину», на которой была надпись: «Псков помнит».

​«Отдельная благодарность партии «Единая Россия» за предоставленную возможность присоединиться к столь значимой акции», - написали ребята псковского регионального отделения Молодой гвардии в своём паблике.

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