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Экономика

Россельхозбанк предоставит возможность приобретения залогового сельхозимущества на площадке «Своё Фермерство»

Залоговое имущество стало доступно для покупки на площадке «Своё Фермерство». В постоянно пополняющемся каталоге уже сегодня представлено более тысячи предложений сельхозтехники и залогового оборудования по ценам ниже рыночных, сообщили Псковскому агентству информации в Россельхозбанке. А грамотное сопровождение и консультирование поможет оставаться уверенными в безопасности сделки.

Новая опция, доступная в экосистеме «Свое Фермерство», приобретение залогового имущества позволит пользователям покупать комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и другое сельхозоборудование со значительным дисконтом.

Ознакомиться с полным перечнем залогового имущества можно на сайте «Своё Фермерство» в разделе каталога «Залоговое имущество». В каталоге – только подходящее для нужд агробизнеса имущество. Здесь представлено свыше 900 предложений залоговой техники и более 130 предложений залогового оборудования. На текущий момент в каталоге представлено оборудование и техника из 46 регионов России. Пользователям доступен поиск имущества по производителю, стране изготовителя, а также настройки приемлемого ценового диапазона.

«В залоговом имуществе зачастую встречаются и автомобили, и помещения, однако в экосистему «Своё Фермерство» мы интегрировали только те предложения, которые могут быть актуальны фермерским хозяйствам и предприятиям АПК с точки зрения развития бизнеса это, главным образом, с/х техника и оборудование. Наша задача, как фермерской экосистемы, состоит в том, чтобы любое фермерское хозяйство могло получить весь комплекс сервисов и услуг, необходимых для развития агробизнеса на одной платформе, а приобретение залогового имущество для целей агробизнеса – это как раз одна из таких услуг. Мы же сделали ее максимально простой и доступной для фермеров и предприятий АПК», — рассказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Преимущество залогового имущества, в частности техники, прежде всего в его цене, часто залоговую технику можно приобрести даже дешевле, чем б/у. Так, популярный в хозяйстве трактор модели МТЗ 82 можно приобрести на платформе «Свое Фермерство» по цене от 330 000 рублей через залоговое имущество, в то время как стоимость новой техники начинается от полутора миллионов рублей.

В разделе залогового имущества на сайте «Своё Фермерство» можно найти сельхозтехнику от таких лидеров производства, как Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Минский тракторный завод, Брянсксельмаш, John Deere и другие. Ассортимент с точки зрения назначения техники тоже широкий: комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и многое другое. Помимо техники на сайте большой выбор оборудования, в том числе производственного: производственные линии, станки, навесное оборудование.

На платформе «Своё Фермерство» представлено только то залоговое имущество, которое прошло тщательную юридическую проверку, а также сопровождается подробным описанием и контактами владельца. Оформить заявку на покупку залогового имущества можно непосредственно в каталоге товаров «Своё Фермерство», выбрав интересующий вас объект в разделе «Залоговое имущество». После этого заявка попадает к продавцу, и оформление сделки продолжается в ходе прямой коммуникации между покупателем и продавцом. Если вопросы о деталях имущества всё-таки возникнут, можно связаться с продавцом до оформления заявки на покупку, открыв контакты в карточке товара либо на странице продавца.

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