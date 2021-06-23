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Происшествия

В Псковском районе сгорела баня

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В Псковском районе сгорела баня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Баня сгорела в деревне Загорье Псковского района. Возгорание произошло около 14:00. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения и ликвидировали пожар. 

Предположительная причина пожара - аварийный режим работы печного оборудования.

Для ликвидации возгорания привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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