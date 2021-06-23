82 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11:45, 23 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 82 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявили 38 985 случаев заражения, выздоровело 33 127 человек, умерло 446.

География распространения инфекции:

Псков – 14191, Великие Луки – 6468, Бежаницкий район – 368, Великолукский район – 861, Гдовский район – 610, Дедовичский район – 807, Дновский район – 321, Красногородский район – 232, Куньинский район – 343, Локнянский район – 271, Невельский район – 1479, Новоржевский район – 491, Новосокольнический район – 994, Опочецкий район – 938, Островский район – 1933, Палкинский район – 420, Печорский район – 729, Плюсский район – 603, Порховский район – 1176, Псковский район – 3235, Пустошкинский район – 375, Пушкиногорский район – 380, Пыталовский район – 475, Себежский район – 621, Стругокрасненский район – 407, Усвятский район – 211, иногородние (с 30.12.2020) – 46.