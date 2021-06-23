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Общество

Псковской станции скорой помощи не хватает 35% кадров

35% составляет кадровый дефицит на станции скорой помощи Псковской области. Об этом рассказал главный врач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 июня.

По словам Дениса Сачкова, людей на скорой мало, но команды укомплектованы и вынуждены работать больше.

«Мы должны радоваться, что бригада приезжает, - отметил врач. - Бригада из Островского района может быть занята, и к пациенту приедут из Пскова». В среднем на линию выходят 75-80 бригад.

Также спикер рассказал, что машины скорой помощи и оборудование в них - все новое. В декабре 2020 года были сняты машины 2013 года. Согласно поручению президента, машины 2016-2017 года в этом году будут заменены.

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