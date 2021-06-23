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Происшествия

В Псковской области безработный мужчина украл золото в родительском доме

Безработный мужчина украл золото в родительском доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове полицейские раскрыли кражу двух золотых колец и золотого нательного образка, совершенную свободным доступом из квартиры дома на улице Советской Армии. В полицию с заявлением о хищении обратился 72-летний пенсионер.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и выяснили личность похитителя. Им оказался безработный сын потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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