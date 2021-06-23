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Экономика

Псковское УФАС борется с неправомерными тарифами в сфере водоотведения

УФАС по Псковской области встало на тропу борьбы с неправомерными тарифами в сфере водоотведения. Об этом сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Она отметила, что в этой сфере проделана колоссальная работа. В антимонопольную службу поступили жалобы от псковских организаций и предпринимателей с просьбой разобраться с нарушениями коммунальной организацией процедуры начисления платы за сверхнормативные негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Все заявители уверены, что плата предъявляется им неправомерно, поскольку «Горводоканал» производит её начисление без контрольного отбора проб, то есть без подтверждения факта превышения в сбросах установленных показателей.

В результате УФАС вынесло решение о прекращении начислении абонентам указанной платы без проведения контрольного отбора проб в срок до 11 июня 2021 года. Муниципальное предприятие согласилось с позицией псковского УФАС и отменило плату за сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие для двух объектов, находящихся в многоквартирных жилых домах. Однако речь идет не об отдельных объектах, а о системном подходе в этой сфере.

«Это дело для нас особенно важно», - подчеркнула Ольга Милонаец. Она уточнила, что в работе антимонопольщиков есть аналогичные дела по еще двум коммунальным предприятиям, работающим в регионе.

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