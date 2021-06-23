Ольга Милонаец: Мы не кошмарим бизнес

15:14, 23 июня 2021, ПАИ

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«Мы не тот орган, который кошмарит бизнес. У нас плановых проверок почти нет, большая часть проводится по обращениям», - заявила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что в прошлом году был мораторий на плановые проверки, а в первом полугодии 2021 года прошла всего одна. «Мы не работаем по плану», - констатировала Ольга Милонаец.

Специалист также обратила внимание, что почти не поступает материалов на включение организаций в реестр недобросовестных поставщиков. При этом, по её словам, на страницах фонда капремонта часто появляются сообщения о том, что работы выполнены невовремя или некачественно. Руководитель УФАС подчеркнула, что если у заказчика есть претензии к качеству исполнения контракта, нужно расторгать договор, искать другого подрядчика и включать нерадивых исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков. В первом полугодии в УФАС поступил всего один такой материал. Также отменены 6 серьёзных аукционов на млрд рублей на замену лифтов в связи с некачественно подготовленной документацией.