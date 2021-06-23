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Экономика

Сбербанк увеличил выдачу ипотечных кредитов псковичам более чем на 60%

Игорь Трепов. Фото Арсения Тимашова

Заместитель по рознице управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов на круглом столе в медиацентре ПАИ 23 июня рассказал, что за прошлый год более чем на 60% была увеличена выдача ипотечных кредитов в регионе.

«Мы достойно выглядим и попадаем в топ-3 регионов СЗФО по выдаче ипотечных кредитов», - отметил Игорь Трепов.

За пять месяцев 2021 года прирост к аналогичному периоду по заявкам, по которым банк уже одобрил ипотеку, составил 30%.

«Первую половину года мы идем значительно выше, чем прогнозировали», - добавил Трепов.

За период с января по май 2021 года рост заявок и одобрений по сельской ипотеке составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также Игорь Трепов отметил, что ипотечный чек вырос на 300 тысяч рублей -  с 1 млн 300 тысяч до 1 млн 600 тысяч.

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