Сбербанк увеличил выдачу ипотечных кредитов псковичам более чем на 60%

17:32, 23 июня 2021, ПАИ

Заместитель по рознице управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов на круглом столе в медиацентре ПАИ 23 июня рассказал, что за прошлый год более чем на 60% была увеличена выдача ипотечных кредитов в регионе.

«Мы достойно выглядим и попадаем в топ-3 регионов СЗФО по выдаче ипотечных кредитов», - отметил Игорь Трепов.

За пять месяцев 2021 года прирост к аналогичному периоду по заявкам, по которым банк уже одобрил ипотеку, составил 30%.

«Первую половину года мы идем значительно выше, чем прогнозировали», - добавил Трепов.

За период с января по май 2021 года рост заявок и одобрений по сельской ипотеке составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также Игорь Трепов отметил, что ипотечный чек вырос на 300 тысяч рублей - с 1 млн 300 тысяч до 1 млн 600 тысяч.