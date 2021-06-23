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Экономика

Поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма обсудили в Псковской области

Совещание «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере туризма» прошло в Пскове в формате круглого стола. Как сообщили ПАИ в областной администрации, совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудили вопросы развития туризма на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей, входящих в макротерриторию «Из Москвы в Санкт-Петербург».

В ходе круглого стола представителями Корпорации МСП были обозначены возможности поддержки малому и среднему бизнесу, занятому в сфере туризма. Также было отмечено, что поддержка туристических макротерриторий носит приоритетный характер и в дальнейшем количество поддержанных проектов будет только увеличиваться.

Представителями профильных министерств и комитетов в сфере туризма поделились стратегическими планами по повышению туристической привлекательности региона и строительству новых объектов туристической инфраструктуры, а также презентовали планируемые к реализации инвестиционные проекты, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

Руководство Комитета по туризму Псковской области отметило, что среди основных направлений деятельности органа исполнительной власти - создание и поддержка обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров «Псковский» и «Духовные истоки». Представители Корпорации СМП готовы рассмотреть проекты предпринимателей, задействованных в строительстве указанных объектов.

В рамках совещания были озвучены экспертные мнения предпринимательского сообщества. Особый интерес у участников круглого стола вызвала практика регионов по поддержке частных гидов, для которых реализуются специальные образовательные программы.

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