Украина составила список нежелательных стран для туристических поездок. В нем оказалась и Россия
Украинский МИД рекомендовал своим гражданам остеречься от посещения стран, где отмечаются вспышки заражения индийским (дельта) коронавирусом. Об этом пишет «Русская планета».
В сообщении ведомство обращает внимание, что отмечено распространение «агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта»». По этой причине МИД «настойчиво рекомендует гражданам» не отправляться в те страны, где «наблюдается наибольшая вспышка» этого штамма. Такими странами по словам ведомства являются: Индия, Португалия, Великобритания и Россия. Воздерживаться от поездок в эти страны следует «до полной стабилизации эпидемической ситуации», говорится в сообщении МИД.
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