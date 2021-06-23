Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Украина составила список нежелательных стран для туристических поездок. В нем оказалась и Россия

Украинское министерство иностранных дел не рекомендует Россию для туризма. Фото wikimedia

Украинский МИД рекомендовал своим гражданам остеречься от посещения стран, где отмечаются вспышки заражения индийским (дельта) коронавирусом. Об этом пишет «Русская планета».

В сообщении ведомство обращает внимание, что отмечено распространение «агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта»». По этой причине МИД «настойчиво рекомендует гражданам» не отправляться в те страны, где «наблюдается наибольшая вспышка» этого штамма. Такими странами по словам ведомства являются: Индия, Португалия, Великобритания и Россия. Воздерживаться от поездок в эти страны следует «до полной стабилизации эпидемической ситуации», говорится в сообщении МИД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

23 июня 2021

Актёр Михаил Ефремов просит снизить ему срок за смертельное столкновение в Москве
23 июня 2021

Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов
23 июня 2021

Украина составила список нежелательных стран для туристических поездок. В нем оказалась и Россия
23 июня 2021

Антинаркотическая комиссия Псковской области обсудила новые формы профилактики употребления сильнодействующих средств среди молодёжи
23 июня 2021

В Бурятии ввели локдаун
23 июня 2021

Заброшенная прачечная или нечто больше: художник Денис Есаков создал интерактивный проект о локации Пскова
23 июня 2021

Псковское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт бесплатные консультации

23 июня 2021

Михаил Кузьменко: Нужно стабилизировать ситуацию на рынке строительства

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...