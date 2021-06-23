Питерская художница поблагодарила Псков за персональную выставку работ

22:59, 23 июня 2021, ПАИ

С 20 июня открыта новая выставка «Благословенная Псковская земля» художника из Санкт-Петербурга - Анастасии Кораблевой. В Псковской художественной галлерее «Дар» представлены авторские работы, в которых звучит информация вне времени - прикосновение к истокам, утверждение прочных духовных ценностей.

Изобразительные средства безграничны. Где-то тончайшей кистью выписаны подробности Псковских и Изборских церковных куполов, а где-то пастозно, широким мазком, намечены осенние мотивы парка...

Петербурженка Анастасия Кораблёва обучалась в Академии художеств имени Ильи Репина. Художник очень вдохновилась красотой Псковской земли, поэтому раз за разом пишет на полотнах знакомые псковичам места.



«Это , наверно, было лучшее из открытий моих выставок! Хочется выразить огромную благодарность организаторам выставки: директору галереи Виктору Яудземису, Владимиру Цветкову, искусствоведу и художнику Вере Ларионовой, приехавшей на открытие из Петербурга и другим, кто занимался выставкой! Большое спасибо всем, кто пришел!» - написала на ичной странице Вконтакте Анастасия.

Выставка продлится до 18 июля.