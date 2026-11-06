На музыкально‑поэтическую программу «Оттенки осени» приглашают псковичей

22:06, 06 ноября 2026, ПАИ

Музыкально‑поэтическую программу «Оттенки осени» представят в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова 14 ноября. Её представит Петербургский творческий проект «Поэзия и музыка в объективе», сообщили ПАИ организаторы.

В программе стихи Бориса Пастернака в исполнении поэтов Маргариты Белой и Владимира Васильевского. Поэзия Эдуарда Асадова прозвучит в прочтении Татьяны Косаревой. В музыкальную часть войдут популярные песни, романсы и авторские произведения – их исполнит дуэт «Лирическое наступление»: Алексей Залесский и Ольга Иванова. Также посетители услышат песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума в исполнении Ильи Каркачёва.

Ведущая вечера – организатор проекта Ирина Тарасова.

Начало мероприятия в 15:00, необходима регистрация у организаторов.