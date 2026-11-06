Вечер памяти заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина пройдёт в Пскове

23:05, 06 ноября 2026, ПАИ

Встреча, посвящённая заслуженному артисту РСФСР Валерию Порошину, 20 лет прослужившему в Псковском областном драматическом театре имени А. С. Пушкина, пройдёт в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Вспомним известные киноработы и посмотрим небольшие фрагменты интервью коллег по цеху, которые поделятся своими воспоминаниями об актёре. Валерий Порошин – актёр с поразительной искренностью, мощным темпераментом и невероятными возможностями. Высокий, с крупными кистями рук и великолепным голосом, который мог грохотать и нежно журчать, Валерий Антонович действительно был неотразим на сцене, а в жизни был прост и обаятелен», – отметили организаторы и пригласили псковичей на встречу.

Вход бесплатный. Количество мест ограничено, предварительная запись – по телефону (+7 8112) 33-11-23.

Ранее сообщалось, что музыкально‑поэтическую программу «Оттенки осени» представят в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова 14 ноября.