Псковичи создали макет дореволюционного Ольгинского моста через Великую

16:35, 07 ноября 2026, ПАИ

Псковичи Виктор Семёнов и Виктор Тимофеев более двух лет создавали макет дореволюционного Ольгинского моста через реку Великую. Об идее и истории воплощения они рассказали съёмочной группе ГТРК «Псков».

«Наш регион известен памятниками с многовековой историей – ради них к нам едут туристы со всего мира. Но облик исторических городов дополняют и современные интересные проекты», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ и добавил, что особенно ценно, когда за проектами стоят увлечённые люди, готовые вкладывать силы и время, чтобы возвращать исчезнувшие страницы прошлого из любви к родному городу и своему делу.

Миниатюрная версия не претендует на абсолютную достоверность: чертежей авторы не нашли и опирались на старые фотографии. Но совершенно точно созданный образ передаёт красоту арочного сооружения начала XX века. Первый Ольгинский мост был открыт 115 лет назад, в ноябре 1911 года. Трижды был взорван и восстановлен, а в 1969 году окончательно разобран: уже не отвечал требованиям времени.

Глава региона поблагодарил авторов за большой кропотливый труд и внимание к прошлому: «Благодаря их неравнодушию у Пскова появился шанс увидеть во всём величии конструкцию, которой нет уже больше полувека, – пусть и в масштабе».

Теперь задача для города – поиск подходящей площадки для демонстрации нового объекта.