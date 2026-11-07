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Общество

Начало нового учебного года в студии эстетического развития детей анонсировали в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует начало нового учебного года в студии эстетического развития детей. Занятия начнутся уже на следующей неделе, 14 ноября, и, как и прежде, будут проходить по субботам, сообщает служба информации учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и педагога Татьяну Тимошину – руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника.

Фото из архива студии эстетического развития детей в «Михайловском»

Сейчас завершается запись в группу, рассказала Татьяна Тимошина. Новая программа рассчитана на тех, кто в музейной студии раньше не занимался. Те же, кто посещал занятия в прошлом году, смогут присоединиться к новичкам, если в группе окажутся свободные места.

Для юных эстетов уже подготовлена программа – 21 тематическое занятие: «Секреты плавающих красок» (знакомство с техникой эбру; мастер-класс по созданию рисунка), «Портреты без лица: магия силуэтов» (рассказ об истории силуэтного портрета; мастер-класс по изготовлению силуэта), «Гимнастика по-пушкински» (урок о воспитании в дворянской семье) и другие.

Напомним, что студия эстетического развития детей работает при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 2017 года. Этот проект реализуется в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями Российской Федерации и направлен на сохранение историко-культурного наследия народов нашей страны, поддержку русской культуры, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, патриотическое воспитание подрастающего поколения, отметили в Пушкинском заповеднике.

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Начало нового учебного года в студии эстетического развития детей анонсировали в «Михайловском»

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