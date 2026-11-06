Выставка вышитых рушников открылась в Музее-усадьбе Мусоргского

23:44, 06 ноября 2026, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Музее-усадьбе М. П. Мусоргского в Наумово в Куньинском муниципальном округе начала работу выставка подлинных рушников конца XIX – начала XX века из фондов филиала музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Каждый рушник – это не просто полотенце, а целая история, рассказанная нитками. В этих узорах пожелания добра, обереги для семьи, символы счастья и достатка. Псковские мастерицы вкладывали в работу не только мастерство, но и душу: каждая строчка была наполнена смыслом», – отметила заведующая музеем-усадьбой Лидия Николаева.

В экспозиции можно увидеть свадебные, «божниковые», обрядовые экземпляры.

«Обратите внимание на технику: тут и вышивка, и браное ткачество – узоры будто складываются из маленьких тайн. Мы расшифруем для вас самые интересные символы и расскажем, как рушник сопровождал человека в главных событиях жизни», – пообещали специалисты музея.

Выставка будет работать до января 2027 года по адресу Наумово, улица Музейная, 5.