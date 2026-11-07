Ветеран из Печорского района создал творческое пространство для сельской молодёжи
Ветеран из Печорского района Илья Кольцов создал в родной деревне Ротово пространство для молодёжи. Идея состояла в том, чтобы дать сельским ребятам место для встреч, занятий музыкой и обучения игре на гитаре. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
Проект получил название «Струна жизни». В рамках молодёжного инициативного бюджетирования было приобретено музыкальное оборудование и проведён ремонт помещения.
3 ноября в деревне Ротово состоялось торжественное открытие молодёжного творческого пространства «Территория единства». Теперь местные ребята могут не только освоить музыкальный инструмент, но и найти друзей, единомышленников и новые увлечения.
В фонде отметили: история ветерана показывает, что защитники и в мирной жизни продолжают заботиться о людях и проявляют инициативу.
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