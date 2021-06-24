В России аренда загородных домов подорожала на 50%

08:05, 24 июня 2021, ПАИ

В России стоимость аренды загородных домов выросла на 50% за год. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости, тенденция была зафиксирована еще в 2020-м пандемийном году, и сейчас лишь усилилась из-за жары.

В прошлом году спрос на аренду жилья за городом резко вырос, что привело к нехватке предложений и повышению цен. Дороже всего стали дачи на Черноморском побережье — ценники выросли в три-четыре раза.

Так, до начала пандемии хорошую дачу с удобствами внутри дома в Подмосковье можно было снять за 35 тысяч рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тысяч. Дома большой площади с удобствами, ухоженным участком и инфраструктурой сдают за 170-200 тысяч рублей. Вдвое увеличились ценники и на премиальные загородные дома в Московской области, которые можно арендовать на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке.

Элитный сегмент не слишком пользуется спросом - за последнюю жаркую неделю среди всех вариантов долгосрочной аренды в Московской области только 16% всех просмотров пришлось на объекты с бассейнами. Чаще всего люди, арендующие дома за городом, покупают себе каркасные или надувные бассейны.