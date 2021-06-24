Стала известна причина пожара в деревне Борисовичи Псковского района

08:55, 24 июня 2021, ПАИ

Стала известна причина пожара в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь с 23 на 24 июня произошло возгорание строящегося двухэтажного жилого дома в деревне Борисовичи Псковского района. В результате пожара огнем поврежден второй этаж дома.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 21 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.