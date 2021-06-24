Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области

11:14, 24 июня 2021, ПАИ

Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель «Жигулей» госпитализирован в нейрохирургическое отделение Псковской областной больницы. ДТП произошло 23 июня в Гдовском районе. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ и не имея права управления транспортным средством, въехал в опору ЛЭП.

В тот же день пассажирка «Дэу» госпитализирована в результате ДТП в Островском районе. Авария произошла около 11:00 на 340-м км автодороги СПб. - Невель. Водитель, управляя автомашиной «Ивеко» с полуприцепом, совершил наезд на автомашину «Деу Матиз».