Делегация Белоруссии прибыла в Псковскую область

13:46, 24 июня 2021, ПАИ

Делегация Витебской области Белоруссии под руководством главы администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаила Скурата прибыла в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

24 июня состоялась встреча заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой с представителями Белоруссии, которые прибыли в регион с ответным визитом. В 2020 году делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетила Витебскую область.

Нинель Салагаева отметила, что у Псковской области и Белоруссии существуют постоянные исторические, культурные и экономические связи, а наличие общей границы позволяет активно развивать торговое партнерство. «По итогам 2020 года доля Белоруссии в товарообороте области самая существенная — практически треть. В первом квартале 2021 года уровень также стремится к этим показателям», — проинформировала вице-губернатор. Она обратила внимание на развитие дружественных связей между муниципалитетами.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с совместной деятельностью в сферах дорожной, агропромышленной и лесоперерабатывающей отраслей, а также наметили направления развития взаимодействия особых экономических зон и торгово-промышленных палат обеих сторон. Говорилось также о сотрудничестве в области молодежной политики.

Михаил Скурат подчеркнул, что важно находить взаимовыгодные точки пересечения в самых разных отраслях экономики и максимально переводить сотрудничество в конкретные эффективные проекты и программы.

Белорусская делегация проведет встречу с представителями деловых кругов региона и ознакомится с производственными предприятиями Пскова. Также запланировано посещение территории ОЭЗ ППТ «Моглино».