Как определить качественную рыбу, рассказал псковский эксперт

16:02, 24 июня 2021, ПАИ

Об основных деталях, на которые стоит обратить внимание при выборе рыбы, рассказал заместитель начальника отдела контроля и рыбоохраны по Псковской области Владислав Колесников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Владислав Колесников отметил, что нужно изначально понимать, что доверять можно только официальным, проверенным рыбопромышленникам, продавцам торговых точек, которые качественно хранят свою продукцию.

«Если это физические лица и торговля происходит в неположенных местах, то я бы не рассчитывал на качество этой рыбы по простой причине — это ее сохранение, транспортировка», - заметил Колесников.

Рыба должна быть упругой, что является одним из признаков свежести. Свежесть также определяется по глазам рыбы, они не должны быть мутными.

Колесников также порекомендовал внимательно смотреть на жабры, они должны быть темно-красные, но этот признак не стоит рассматривать как единственный.

«Умелые специалисты умело подкрашивают жабры», - заметил эксперт.