День города Пскова состоится
День города Пскова состоится. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.
Она отметила, что массового шествия не будет, однако запланирована концертная программа. «Давайте смотреть за афишей. Этим занят комитет по культуре города», - сказала Ольга Тимофеева.
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