День города Пскова состоится

14:48, 24 июня 2021, ПАИ

День города Пскова состоится. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Она отметила, что массового шествия не будет, однако запланирована концертная программа. «Давайте смотреть за афишей. Этим занят комитет по культуре города», - сказала Ольга Тимофеева.